Российское командование покидает Херсон — украинские власти

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким утверждает, что командование российской группировки в Херсоне перемещается из города на левый берег Днепра.

«Не очень, но немного жалко тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр», — написал Ким.

На протяжении последнего месяца Украина предпринимала активные попытки отрезать российские войска в расположенном на правом берегу Днепра Херсоне от снабжения. Для этого украинские военные обстреливали автомобильный Антоновский мост в Херсоне, одноименный железнодорожный мост, Дарьевский мост через приток Днепра Ингулец, а также мост через дамбу Каховской ГЭС выше по течению. Хотя ни один из мостов не был разрушен полностью, повреждения оказались достаточно сильными, чтобы нарушить движение. В Херсоне российские войска были вынуждены организовать паромную переправу.

В субботу в соцсетях появились сообщения об очередном ударе по Новой Каховке, где расположена Каховская ГЭС.

Источник: Виталий Ким