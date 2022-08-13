Российские военные заявили о взятии поселка Пески под Донецком

Российские силы установили контроль над населенным пунктом Пески у северо-западной окраины Донецка, заявил на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Украинская сторона пока это не подтверждает.

«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески», — сказал Конашенков.

В субботней сводке Генштаба ВСУ говорится, что на направлении Донецк-Пески «боевые действия продолжаются».

Российские силы ведут наступление на Пески с конца июля.

Источники: РИА Новости, Генштаб ВСУ