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Российские военные заявили о взятии поселка Пески под Донецком

14:11 • 13.08.2022

Российские силы установили контроль над населенным пунктом Пески у северо-западной окраины Донецка, заявил на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Украинская сторона пока это не подтверждает.

«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески», — сказал Конашенков.

В субботней сводке Генштаба ВСУ говорится, что на направлении Донецк-Пески «боевые действия продолжаются».

Российские силы ведут наступление на Пески с конца июля.

Источники: РИА Новости, Генштаб ВСУ

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