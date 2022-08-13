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Подросток из поселка под Белгородом потерял кисть руки разбирая боеприпас

16:41 • 13.08.2022

В поселке Красный Октябрь под Белгородом подросток пытавшийся разобрать боеприпас получил ранения лица и глаз и потерял кисть руки, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Сейчас мальчик в реанимации, его планируют отправить на лечение в Москву.

Красный Октябрь находится в 10 километрах от границы с Украиной.

Гладков «поставил задачу на следующей неделе провести во всех школах и детских садах встречи с родителями, а сегодня начать во всем районе подомовой обход», чтобы «объяснить, что нельзя приближаться к опасным и незнакомым предметам».

В конце июля при схожих обстоятельствах погиб 16-летний украинский подросток. Как сообщал глава Бучанского района Киевской области, «по предварительной версии смерть наступила при неосторожном обращении с ручным противотанковым гранатометом». По данным ГСЧС Украины, взрыв произошел при попытке подростка разобрать найденное оружие.

Источники: Вячеслав Гладков , Вадим Токарь, ГСЧС Украины

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