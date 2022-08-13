Либертарианец Рудковский заявил, что его избили в Праге за значок с флагом Украины

Член федерального комитета незарегистрированной Либертарианской партии России Станислав Рудковский заявил, что в ночь на 13 августа в одном из баров Праги его избили за значок с украинским флагом бритоголовые мужчины в футболках местного футбольного клуба «Спарта».

«После рабочего дня зашел в бар на Смыхове "У золотого оленя", а это оказался бар ультрас "Спарты", меня избили и пинали прямо на глазах у барменов, потому что у меня на пиджаке был украинский значок», — написал Рудковский в фейсбуке, сопроводив пост селфи с синяком под глазом.

В комментариях он пояснил, что на него напали «чехи запутинцы», посчитавшие, что он «предатель и против единства славян». Он также назвал их «чехами-неонацистами».

Рудковский рассказал изданию «Вот так», что один из ультрас выкрикнул «зиг хайль!», на что он спросил: «Зачем кричите нацистский лозунг?» В ответ тот ударил его в глаз, повалил и начал бить ногами с криками «слава Путину!» Нападавший также сорвал с него значок с флагом. По словам Рудковского, остальные участники конфликта не трогали его, но подначивали избивавшего словами. Посетители и сотрудники бара никак не вмешивались в ситуацию.

Рудковский написал, что не вызвал полицейских сразу, так как был в шоке. Тем не менее, позже он все же обратился в полицию, но там пока что не приняли заявление, так как «им нужно освидетельствование из больницы, а в ближайшей больнице заявили, что у них нет специалиста, и нужно ехать в Мотол (район Праги — прим. «Холода»)».

В больнице у Рудковского диагностировали «контузию века и области возле глаза, поверхностные повреждения головы».

Рудковский подчеркивает, что нападавший не мог знать, что он из России: «Его же спровоцировал значок. Откуда я, он спросил позднее».

Источники: Станислав Рудковский, «Вот Так»