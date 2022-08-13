Доклад Amnesty International о нарушениях украинских военных оценят независимые эксперты

Международная правозащитная организация Amnesty International заинтересована разобраться в том, что именно «пошло не так» с ее докладом о нарушении украинскими военными правил ведения войны и извлечь из этого уроки на будущее, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление организации. Для этого организация инициирует проверку своего доклада независимыми международными экспертами. Они должны будут подробно изучить процесс его подготовки и оценить качество проведенных исследований.

Amnesty International опубликовала 4 августа доклад о нарушениях международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины. В нем организация обратила внимание на то, что украинские военные размещают войска в жилых кварталах, школах и больницах. Доклад вызвал бурю негодования в украинском обществе, глава национального отделения AI заявила, что была против его публикации и ушла в отставку. Ее примеру последовал соучредитель шведского отделения организации. В AI выразили сожаление в связи с «болью причиненной» докладом, но подчеркнули, что не отказываются от сделанных выводов. Такие извинения вызвали еще одну волну возмущения в Украине.

Основные положения доклада

В докладе Amnesty International, основанном в том числе на показаниях свидетелей и анализе спутниковых снимков, говорится, что, размещая войска в жилых районах, в том числе в школах и больницах, Украина подвергает опасности мирное население. При этом в AI подчеркнули, что не каждый гражданский объект, пострадавший от российского удара, использовался ВСУ. Россия действительно совершает военные преступления, обстреливая жилые районы, в которых нет украинских военных. В Amnesty привели конкретные случаи того, как под ударом оказывались гражданские объекты после того, как в них размещались украинские бойцы. Генеральный секретарь Amnesty Аньес Калламар подчеркнула в докладе, что даже будучи обороняющейся стороной, Украина должна исполнять эти обязательства. В соответствии с международным гуманитарным правом все участники вооруженного конфликта должны максимально, насколько это возможно, избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах.

Возражения украинских властей

Amnesty еще 29 июля запросила комментарий Министерства обороны Украины по представленным в докладе фактам, но опубликовало его не дождавшись ответа военных. В итоге ведомство комментировало журналистам уже обнародованный доклад. Замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя публикацию AI сказала, что «Украина продолжает политику открытости и объективного подхода к юридической оценке действий как агрессора, так и действий наших военных». При этом она назвала документ необъективным, так как он не учитывает общий контекст происходящего, в частности то, что российские силы пытаются захватывать именно населенные пункты. «Пока мы будем ждать российского врага в поле, как это нам советуют, россияне займут все наши дома, украинские города и села», — сказала Маляр. Реакция других украинских официальных лиц на доклад была еще более радикальной. По мнению министра обороны Алексея Резникова, доклад AI — «свидетельство потери адекватности» этой организацией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что AI «попыталась амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву». На волне скандала ВСУ лишили организацию аккредитации.

Обвинения в российском влиянии на выводы доклада

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявили 8 августа, что при подготовке отчета Amnesty International использовала показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях на оккупированной Россией территории. В центре утверждают, что собранные журналистами и волонтерами интервью с попавшими в эти лагеря жителями Украины «были отобраны под очевидным давлением» российских силовиков. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в тот же день, что вместе с документальным фильмом CBS «Вооружая Украину» доклад Amnesty нанес «несправедливый и ничем не спровоцированный информационный удар по Украине абсолютно синхронно с российской пропагандой».

В Amnesty International полностью отвергли эти обвинения. Согласно заявлению организации, ни один из людей опрошенных организацией при подготовке доклада не был в российских тюрьмах или фильтрационных лагерях, а все интервью проводились на территории, контролируемой украинскими властями.

Позиция украинского офиса Amnesty International

Как рассказала глава украинского офиса организации Оксана Покальчук в интервью изданию «Украинская правда», ее команда активно участвовала в подготовке других материалов AI, таких как расследование бомбардировки Мариупольского драмтеатра. При этом их вообще не привлекали к подготовке доклада о действиях украинских военных. Более того, украинский офис поставили в известность о его существовании практически перед самой публикацией. После выхода доклада Покальчук заявила, что ее команда не участвовала в его написании и была против публикации в виду «недопустимости и неполноты» этого документа. Покальчук настаивала на том, чтобы дать Министерству обороны время предоставить свою точку зрения и хотя бы до тех пор не публиковать выводы. Однако в AI их позицию «все равно не услышали». На следующий день после выхода доклада Покальчук уволилась из-за несогласия с позицией организации. Она тоже считает, что «российская пропаганда очень активно использовала этот кейс в своих целях».

Источники: DW, Amnesty International, Суспільне, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, «Украинская правда»