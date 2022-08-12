Во время обыска в особняке Трампа нашли 11 комплектов секретных документов

Агенты ФБР в ходе обыска в резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич обнаружили 11 комплектов секретных документов, среди которых есть четыре комплекта под грифом «совершенно секретно» и три — под грифом «конфиденциально».

В изъятых документах есть файлы, касающиеся указа Трампа о помиловании его бывшего советника Роджера Стоуна, а также материалы о президенте Франции Эммануэле Макроне.

По данным Politico, в ФБР расследуют возможное нарушение Трампом закона о шпионаже. При этом The Washington Post пишет, что сотрудники ФБР искали секретные документы, касающиеся ядерного вооружения. Нашли ли такие документы — неизвестно. Трамп назвал вопрос о документах про ядерное оружие «мистификацией».

9 августа агенты ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Экс-президент считает, что обыски связаны с предстоящими в 2024 году президентскими выборами.

Источники: Politico, The Washington Post, Reuters, The Wall Street Journal