В Украину вернули тела 522 военных, которые числились пропавшими без вести

Олег Котенко, украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, рассказал, что в Украину вернули тела 522 военных, находящихся в списках пропавших без вести.

По его словам, Украина работает над тем, чтобы забрать все тела военных. «Переговоры с Россией ведутся через Международный Красный крест. Есть точная цифра тел наших защитников, которые мы забрали, 522 тела нам удалось забрать. Мы забираем с разных направлениях, не только с Донецкого направления, мы забираем с направления Луганского, Харьковского», — сказал Котенко.

Источник: «Украинская правда»