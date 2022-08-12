Поддержать
Новости

В Украину вернули тела 522 военных, которые числились пропавшими без вести

12:46 • 12.08.2022

Олег Котенко, украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, рассказал, что в Украину вернули тела 522 военных, находящихся в списках пропавших без вести.

По его словам, Украина работает над тем, чтобы забрать все тела военных. «Переговоры с Россией ведутся через Международный Красный крест. Есть точная цифра тел наших защитников, которые мы забрали, 522 тела нам удалось забрать. Мы забираем с разных направлениях, не только с Донецкого направления, мы забираем с направления Луганского, Харьковского», — сказал Котенко.

Источник: «Украинская правда»

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»