В ДНР проведут суд над пятью иностранцами, воевавшими за Украину

15 августа в самопровозглашенной ДНР начнется суд над пятью иностранцами — гражданами Великобритании, Швеции и Хорватии. Они воевали на стороне Украины и были захвачены в плен. Бойцов обвиняют в наемничестве, «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности» и попытке захвата власти. Их будут судить по уголовной статье, процесс будет закрытым.

В плен попали три британца — Дилан Хили, Джон Хардинг и Эндрю Хилл, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Хорватии Векослав Пребег.

Если вина подсудимых будет доказана, им может грозить наказание вплоть до смертной казни, моратория на которую в самопровозглашенной ДНР нет.

В июне в ДНР прошел первый суд над иностранцами, воевавшими на стороне Украины. Власти самопровозглашенной республики признали их наемниками, а не комбатами — лицами, которые принимают участие в боевых действиях и имеют особый юридический статус в соответствии с международными конвенциями. Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании и гражданина Марокко Саадуна Брагима приговорили к смертной казни.

Источник: «Интерфакс»