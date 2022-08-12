В Amnesty отрицают, что для доклада о тактике ВСУ использовались показания людей из фильтрационных лагерей

Представители Amnesty International «категорически» отрицают, что при подготовке отчета о нарушениях украинских военных использовались интервью людей из российских фильтрационных лагерей и тюрем на оккупированных территориях.

В организации заявили, что свидетельства были собраны только на территории, подконтрольной Украине. Интервьюируемые давали показания добровольно, они находились в безопасных условиях.

«Никто из людей, которых мы опросили для получения дополнительных доказательств, кроме того, что исследователи видели непосредственно, не находился в российских тюрьмах или "фильтрационных лагерях" или на территориях, контролируемых Россией, к которым Amnesty International не имеет доступа», — написано на сайте правозащитников.

Также представители организации подчеркнули, что в докладе задокументированы и преступления российской стороны, в том числе использование запрещенных кассетных боеприпасов.

Ранее Центр стратегических коммуникаций Украины обвинил Amnesty International в том, что некоторые используемые в докладе интервью были взяты под давлением силовых органов РФ.

Источник: Amnesty International