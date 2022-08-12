Полицейские приняли 14-летнего подростка за закладчика и сильно избили его

Днем 2 августа в Волгограде полицейские в штатском сильно избили 14-летнего Александра Костина и сказали, что он упал сам. У него пострадал глаз, сломан нос, диагностирована черепно-мозговая травма и зафиксированы множественные ушибы лица и тела. Медицинской помощи в полиции Костину не предложили. Когда он рассказал об избиении своей матери Нине Костиной, она написала заявление в полицию.

По словам подростка, он «просто шел по дороге» через пустырь и «копался в телефоне». Рядом с ним остановилась белая Lada Granta, из которой его окликнули двое мужчин в штатском. Они спросили у него дорогу.

«Я начал объяснять, куда ехать, телефон убрал в карман. Потом один из мужчин протянул мне руку, я ее пожимать не стал. Тогда он схватил меня за руку сам. Я начал вырываться, но мы повалились на землю вместе. Мужчина начал меня хватать за руки, заламывать их, но я сопротивлялся, кричал, звал на помощь. Но там пустырь, и меня либо не слышали, либо боялись выйти», — рассказал Костин. По его словам, позднее к избиению присоединился второй мужчина, подростка также начали душить. Уже после избиения ему показали «какие-то корочки», но он не успел их рассмотреть. Костина скрутили ремнем и посадили в машину: « Я уже в машине переспросил: "Вы из полиции?" — а мне ответили: "Нет, из зоопарка"».

Костина привезли в отдел ГИБДД, где полицейские впервые узнали, что ему 14 лет, и сказали, что он выглядит на 20 лет. Его дважды водили умыться, так как из разбитого носа у него капала кровь: «Голова болела, боли были страшные, я не понимал, что я сделал. Тут же мне сказали, что о том, что случилось, никому рассказывать не нужно, а не то что-нибудь обязательно найдут. Потом меня повезли в отдел полиции. Оттуда уже позвонили моей маме ».

Матери полицейские сказали, что во время рейда приняли Костина за закладчика, окликнули его, а он попытался убежать и упал на лицо. Эту же версию полицейские пересказали и при сотрудниках скорой помощи, которую вызвала мать.

«Сына увезли на скорой в 7-ю больницу. Там ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей носа со смещением, кровоподтеки, травму глаза, правый глаз у Саши до сих пор налит кровью, множественные ушибы и травмы лица, головы, туловища, рук и ног », — рассказала Костина. Только после того, как полиция уехала, сын рассказал ей, что его избили.

Сначала подростка из больницы отпустили домой, но позднее госпитализировали. По словам его матери, сегодня ему должны сделать операцию из-за гематомы на голове.

Костина рассказала, что написала заявление в полицию, его перенаправили в прокуратуру, а оттуда — в Следственный комитет.

Источник: V1.RU