Жителя Таганрога с инвалидностью приговорили к пяти годам условно за «фейки» про армию

Таганрогский городской суд приговорил местного жителя Виталия Мишина к пяти годам условного срока с испытательным сроком два года за комментарий в интернете, какой именно — не уточняется.

Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

У Мишина нет одной ноги. Суд счел смягчающим обстоятельством инвалидность, содействие следствию и несовершеннолетнего на иждивении, при этом отказался считать смягчающим обстоятельством тот факт, что Мишин — ветеран войны в Чечне.

Источник: Таганрогский городской суд, «Политзек-Инфо»