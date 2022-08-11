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Жителя Таганрога с инвалидностью приговорили к пяти годам условно за «фейки» про армию

17:34 • 11.08.2022

Таганрогский городской суд приговорил местного жителя Виталия Мишина к пяти годам условного срока с испытательным сроком два года за комментарий в интернете, какой именно — не уточняется.

Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

У Мишина нет одной ноги. Суд счел смягчающим обстоятельством инвалидность, содействие следствию и несовершеннолетнего на иждивении, при этом отказался считать смягчающим обстоятельством тот факт, что Мишин — ветеран войны в Чечне.

Источник: Таганрогский городской суд, «Политзек-Инфо»

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