В районе аэродрома под Гомелем заметили вспышки и взрывы

В ночь на 11 августа телеграм-канал «Беларускі Гаюн» сообщил со ссылкой на несколько источников, что в районе аэродрома «Зябровка» в Беларуси «слышны взрывы и видны вспышки». По данным канала, всего с полуночи было замечено не менее восьми вспышек.

Аэродром расположен примерно в 20 километрах от границы с Черниговской областью Украины.

Другой телеграм-канал, «Флагшток», приводит слова своего читателя: «С 00:25 по 00:32 были слышны взрывы, чувствовалась [ударная] волна, пару раз через сплошную облачность [были видны] световые проблески».

Утром Минобороны Беларуси прокомментировало новости «о произошедших вспышках на участке местности Зябровка», сообщив, что «10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание». По утверждению ведомства, «своевременно приняты меры по тушению», никто не пострадал.

Ранее Минобороны Беларуси сообщало о планах проведения совместных с Россией учений с боевыми стрельбами с 9 по 11 августа. Точное место анонсировано не было. Имеют ли ночные «вспышки» отношение к этим учениям неизвестно, в утреннем сообщении Минобороны они не упомянуты.

По данным «Флагштока», в начале августа в «Зябровку» прибыли не менее четырех российских военно-транспортных самолетов с грузом ракет для комплексов С-300/С-400. В последнее время российская армия активно использует зенитные ракеты комплекса С-300 для ударов по наземным целям, в частности в Николаеве и Харькове.

9 августа на российской авиабазе в Крыму произошла серия взрывов. Российские военные настаивают, что это не было результатом какого-либо обстрела. По их словам, в результате происшествия авиационная техника не пострадала. Украинская сторона не заявляла однозначно о своей причастности к взрывам, но утверждает, что на аэродроме сгорели девять российских самолетов.

Источники: «Беларускі Гаюн», «Флагшток», Минобороны Беларуси,