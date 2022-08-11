Спутниковые снимки показывают, что на базе в Крыму сгорели не менее восьми российских самолетов

Спутниковые снимки российского военного аэродрома «Саки» в Крыму, сделанные после серии взрывов 9 августа, свидетельствуют о том, что в ходе происшествия были уничтожены не менее восьми российских Су-24 и Су-30. К таким выводам пришли в The New York Times, сравнив снимки до взрывов и после. На фотографиях также видны три воронки от взрывов и две полностью уничтоженные постройки.

В сводке Воздушных сил Украины за 10 августа говорилось о том, что на аэродроме сгорели девять российских самолетов. Так или иначе речь может идти о крупнейших единовременных потерях российской/советской авиации со времен Второй мировой войны.

Во вторник на российской военной базе у поселка Новофедоровка произошла серия взрывов. В Минобороны РФ признали, что на «площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов», но заявили, что это не было результатом какого-либо обстрела. «Авиационная техника на аэродроме не повреждена», — говорилось в сообщении МО РФ.

Позднее местные власти сообщили, что в результате взрывов один человек погиб, 14 пострадали, а предварительный ущерб от взрывов составил 200 млн рублей. Однако стоимость даже одного истребителя Су-30 составляет десятки миллионов долларов.

Украинские власти не заявляли официально и однозначно о своей причастности к взрывам. В то же время The Washington Post писала со ссылкой на неназванного чиновника в Киеве, что нападение на российскую базу было операцией украинского спецназа. Каким именно образом был нанесен удар не уточняется. Эксперты обсуждают ряд версий, включая использование крылатых ракет, дронов-камикадзе и авиации.

Источники: The New York Times, Коммерсант, The Washington Post