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Солиста группы «Курара» оштрафовали на 40 тысяч рублей за фразу «Нет войне, нет хуйне» на концерте

18:38 • 11.08.2022

Кировский районный суд Екатеринбурга признал солиста группы «Курара» Олега Ягодина виновным в «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Его оштрафовали на 40 тысяч рублей.

В июне на концерте Ягодин со сцены сказал зрителям: «Нет войне, нет хуйне. Ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте». Из протокола, однако, следует, что Ягодин назвал Путина вором. С этим был не согласен адвокат Ягодина Георгий Краснов. Также, по его словам: в выступлении музыкант не упоминал российскую армию и войну в Украине.

Адвокат Краснов планирует обжаловать судебное решение.

Источник: 66.ru

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