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Семь мирных жителей Украины погибли под обстрелом в прифронтовом Бахмуте

07:47 • 11.08.2022

Семь мирных жителей погибли 10 августа в результате российского обстрела центра города Бахмут Донецкой области. Еще шесть человек ранены, повреждены магазины, частные дома и многоэтажки. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

По данным офиса, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Линия фронта приблизилась к Бахмуту еще в мае, после отхода украинских войск из Попасной. В последние недели пророссийские СМИ и телеграм-каналы несколько раз сообщали о боях на окраине города (они, как правило, используют советское название города, Артемовск). Об интенсивных боях на Бахмутском направлении свидетельствуют и сводки Генштаба ВСУ.

Источник: Офис генерального прокурора

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