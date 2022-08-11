Роскомнадзор заблокировал статью Kit о том, как российские власти превратили войну в блокбастер

Один из текстов почтовой рассылки Kit, созданной журналистами «Медузы», оказался недоступен на территории России по ссылке. Текст посвящен тому, как российские власти готовили своих граждан к войне, дегуманизировали армию и в итоге превратили войну в блокбастер.

«Да, рассылку невозможно заблокировать, но письма Kit доступны и по открытым ссылкам тоже (их генерирует сервис, которым мы пользуемся — Mailсhimp). Именно такая открытая ссылка и была внесена в реестр запрещенных сайтов », — объясняют авторы Kit.

В реестре также оказался подсервис, генерирующий ссылки на тексты рассылки, поэтому остальные тексты по ссылкам теперь также недоступны в России. «Что ж, самое время рассказать своим родственникам, друзьям и знакомым, что пора подписаться на Kit и читать нас в почте — бесплатно и без VPN », — пишет проект.

Источник: Kit