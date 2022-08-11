Поддержать
Новости

РИА «Новости»: солиста «Порнофильмов» проверят на экстремизм

19:36 • 11.08.2022

РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах сообщает, что полиция города Дубна проверит солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова «на предмет экстремистских высказываний» в соцсетях.

«Изначально в московскую полицию обратился гражданин с просьбой проверить Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний. По словам обратившегося мужчины, подобные высказывания он размещал в соцсетях», — цитирует агентство своего собеседника.

Группа «Порнофильмы» есть в списке «запрещенных музыкантов», который публиковало издание «Фонтанка». Исполнители из этого списка выступили против войны.

Источник: РИА «Новости»

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»