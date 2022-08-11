Навальный создал тюремный профсоюз «Промзона»

Политик Алексей Навальный организовал профсоюз граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы. Он называется «Промзона» . Навальный отправил уведомление о создании организации директору колонии. В администрации ИК-6, в которой сейчас сидит политик, профсоюз называют исключительно «незаконным». Ему уже выдали предостережение.

«Я работник колонии. Швей. И другие зэки тоже работники. И охранники тоже работники колонии. С точки зрения трудовых прав мы не различаемся. Мы можем создать профсоюз для защиты своих прав », — пишет Навальный.

Пока в организации состоит только Навальный. «Зэки, честно скажу, испугались профсоюза еще больше администрации », — говорит политик. Однако, по его словам, «Промзоне» уже удалось заменить неудобные для работы швей табуретки на стулья со спинкой.

Политик также опубликовал фотографию предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушения, которое ему выдала администрация колонии. В документе говорится, что Навальный «планирует учредить профсоюзную организацию действующую на территории учреждений ФСИН России, а также за ее пределами, объединив вокруг себя осужденных, в том числе ранее отбывавших наказание в учреждениях ФСИН России, а также бывших и действующих сотрудников уголовно-исполнительной системы». По версии администрации, это создает условия для «деяния, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.2 КоАП» (нарушение организации или проведения публичного мероприятия).

«За такое в тюрьме легко могут убить. Тупо закроют в ШИЗО и забьют до смерти. Уж больно дерзким выглядит это в глазах тюремной администрации », — пишет Навальный.

Источник: Алексей Навальный