Навальный потребовал предоставить ему информацию о заказчике вещей, которые он шьет в колонии

Алексей Навальный подал иск к Исправительной колонии №6 в поселке Мелехово Владимирской области, где он отбывает наказание. Он требует предоставить сведения о заказчике изделий, которые он изготовляет в колонии.

Ранее эти сведения запросил у руководства колонии адвокат Навального и получил отказ «по причине отсутствия согласия заказчиков на распространение информации об изготовлении их продукции в исправительных учреждениях». Навальный считает отказ неправомерным.

Как рассказывал Навальный, в колонии он работает на швейном производстве: «Шьем мы какие-то дурацкие ремешки и, если честно, я уверен, что их просто сразу выкидывают, а все это придумано, чтобы загрузить работой странную подпольную промзону моей “тюрьмы в тюрьме”».

Иск Навального будет рассматривать судья Кирилл Никифоров в Ковровском городском суде Владимирской области.

В колонию строгого режима ИК-6 Навального перевели после вынесения приговора по делу о мошенничестве и неуважении к суду. До этого он отбывал срок по делу «Ив Роше» в колонии общего режима ИК-2 в другом городе Владимирской области, Покрове.

Источники: Объединенная пресс-служба судов Владимирской области, Ковровский городской суд, Алексей Навальный