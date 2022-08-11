Марину Овсянникову отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арест до 9 октября. Ее обвиняют в «фейках» про российскую армию.
Заседание проходило в закрытом режиме — следователь обосновал это необходимостью «сохранения тайны следствия». На заседании Овсянникова показала плакат «Пусть убитые дети снятся вам по ночам».
Поводом для уголовного дела стал одиночный пикет Овсянниковой 15 июля. Тогда она встала на Софийской набережной напротив Кремля с плакатом, на котором было написано «Путин — убийца. Его солдаты фашисты. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?».
В среду, 10 августа, к Овсянниковой пришли с обыском, а затем отвезли на допрос в Следственный комитет. Ей предъявили обвинение в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).
Овсянниковой грозит до десяти лет колонии.
Марина Овсянникова, на момент начала российского вторжения в Украину работавшая редактором на Первом канале, 14 марта появилась в вечернем эфире новостей с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видеообращение, в котором также выступила против войны. За это видео она на следующий день получила административный штраф по статье об организации несогласованной акции. Протокол по только что введенной административной статье о «дискредитации» армии, выписанный за акцию в прямом эфире, суд вернул в полицию.
Вскоре после антивоенного выступления в прямом эфире Овсянникова уволилась с Первого канала, уехала из России и какое-то время работала по контракту с немецким изданием Die Welt. В начале июля она вернулась в Россию.
Общаясь с прессой у здания Басманного суда во время заседания по избранию меры пресечения политику Илье Яшину 13 июля, Овсянникова назвала действия российских военных в Украине «самым ужасным преступлением ХХI века». За эти слова ее оштрафовали по статье о «дискредитации» армии.
В начале августа она получила еще один штраф по статье о «дискредитации» за пост в фейсбуке.
Источники: «Медиазона»