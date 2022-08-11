Марину Овсянникову отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арест до 9 октября. Ее обвиняют в «фейках» про российскую армию.

Заседание проходило в закрытом режиме — следователь обосновал это необходимостью «сохранения тайны следствия». На заседании Овсянникова показала плакат «Пусть убитые дети снятся вам по ночам».

Источник: «Медиазона»

Поводом для уголовного дела стал одиночный пикет Овсянниковой 15 июля. Тогда она встала на Софийской набережной напротив Кремля с плакатом, на котором было написано «Путин — убийца. Его солдаты фашисты. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?».

В среду, 10 августа, к Овсянниковой пришли с обыском, а затем отвезли на допрос в Следственный комитет. Ей предъявили обвинение в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

Овсянниковой грозит до десяти лет колонии.

Марина Овсянникова, на момент начала российского вторжения в Украину работавшая редактором на Первом канале, 14 марта появилась в вечернем эфире новостей с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видеообращение, в котором также выступила против войны. За это видео она на следующий день получила административный штраф по статье об организации несогласованной акции. Протокол по только что введенной административной статье о «дискредитации» армии, выписанный за акцию в прямом эфире, суд вернул в полицию.

Вскоре после антивоенного выступления в прямом эфире Овсянникова уволилась с Первого канала, уехала из России и какое-то время работала по контракту с немецким изданием Die Welt. В начале июля она вернулась в Россию.

Общаясь с прессой у здания Басманного суда во время заседания по избранию меры пресечения политику Илье Яшину 13 июля, Овсянникова назвала действия российских военных в Украине «самым ужасным преступлением ХХI века». За эти слова ее оштрафовали по статье о «дискредитации» армии.

В начале августа она получила еще один штраф по статье о «дискредитации» за пост в фейсбуке.

Источники: «Медиазона»