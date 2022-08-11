Поддержать
Новости

Эстония перестанет впускать россиян, которым уже выдала шенгенскую визу

14:31 • 11.08.2022

С 18 августа Эстония перестанет пропускать через границу граждан РФ, которые ранее получили эстонскую шенгенскую визу. Из этого правила будут сделаны некоторые исключения.

Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу пояснил, что с формальной точки зрения все визы останутся действительными, но фактически при въезде в страну к их обладателям будет применяться санкция в виде запрета на въезд.

Запрет не коснется нескольких категорий людей:

  • близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство
  • лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям
  • лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС
  • сотрудники диппредставительств и члены их семей
  • участники международных грузовых и пассажирских перевозок

Таким образом, по словам Рейнсалу, «львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать».

Пока что это решение касается только шенгенских виз, выданных Эстонией, но на следующей неделе правительство обсудит возможные способы его применения к визам, полученными россиянами от других стран Шенгенской зоны.

Источник: ERR

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»