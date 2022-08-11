Эстония перестанет впускать россиян, которым уже выдала шенгенскую визу

С 18 августа Эстония перестанет пропускать через границу граждан РФ, которые ранее получили эстонскую шенгенскую визу. Из этого правила будут сделаны некоторые исключения.

Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу пояснил, что с формальной точки зрения все визы останутся действительными, но фактически при въезде в страну к их обладателям будет применяться санкция в виде запрета на въезд.

Запрет не коснется нескольких категорий людей:

близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство

лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям

лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС

сотрудники диппредставительств и члены их семей

участники международных грузовых и пассажирских перевозок

Таким образом, по словам Рейнсалу, «львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать».

Пока что это решение касается только шенгенских виз, выданных Эстонией, но на следующей неделе правительство обсудит возможные способы его применения к визам, полученными россиянами от других стран Шенгенской зоны.

Источник: ERR