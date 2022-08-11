CNN: удары по колонии в Еленовке нанесены не из HIMARS, как утверждало российское Минобороны

Телеканал CNN опубликовал расследование, из которого следует, что обстрел колонии в Еленовке практически наверняка производился не ракетной системой залпового огня HIMARS, как утверждало Минобороны. Такой вывод сделан на основе спутниковых снимков, свидетельств очевидцев, а также данных военных экспертов и неназванных чиновников.

29 июля колония в подконтрольной самопровозглашенной ДНР Еленовке попала под обстрел. В ней содержались украинские пленные, в том числе из полка «Азов». По данным Минобороны России, погибли 50 украинских военных, более 70 ранены. По версии ведомства, удар по Еленовке нанесли ВСУ из американских ракетных систем HIMARS. Украинские власти считают, что колонию обстреляли российские военные, чтобы скрыть следы пыток и казней украинских солдат.

Эксперт по вооружению Крис Кобб-Смит рассказал журналистам, что ракета HIMARS нанесла бы гораздо больший ущерб помещению, в котором находились военные. По его словам, ракета должна была оставить воронки, разбитые потолки и стены, а также взорванные тела

«Ущерб, по-видимому, был вызван в основном обширным и интенсивным пожаром. Большая часть повреждений крыши также, по-видимому, вызвана ее падением, а не ударом снаряда или взрывной волной», — сказал Кобб-Смит.

Американские чиновники также отрицают, что украинские военные использовали HIMARS в Еленовке. Неназванный представитель НАТО сказал журналистам, что использовать дорогой HIMARS в ближнем бою для Украины не имеет смысла.

Источник: CNN