Восстанавливать «особо смысла нет»: занятая Россией Попасная может остаться лежать в руинах

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник заявил российским журналистам, что город Попасная, разрушенный в ходе боев весной этого года, возможно, вообще не будут восстанавливать.

«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью», — сказал Пасечник.

Он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Сейчас в ЛНР пытаются понять, сколько людей в Попасной осталось без жилья, чтобы организовать их переселение. При этом, по словам Пасечника, часть жителей не планирует никуда уезжать, и до холодов нужно подать тепло в уцелевшие дома.

В то же время российские власти активно готовятся восстанавливать другие города, для этих целей за разными регионами России уже закрепили подшефные города Донбасса и даже зовут на стройку рабочих из Северной Кореи.

Попасная — город в Луганской области Украины, в котором проживало около 20 тысяч человек. Война пришла туда еще в 2014 году, Попасная несколько раз переходила из рук в руки, но в итоге осталась под контролем Киева до 2022 года. На протяжении этих восьми лет город периодически подвергался обстрелам со стороны пророссийских сил. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину город оказался в эпицентре ожесточенных боев. Лишь 8 мая украинские военные отступили из практически уничтоженного города. Президент Украины Владимир Зеленский тогда сравнил Попасную с чешским поселком Лидице, разрушенным нацистами до основания в 1942 году.

Источники: ТАСС, Офис президента Украины