Узбекские власти намерены наказывать граждан, поехавших воевать в Украину

Посольство Узбекистана в России предостерегло соотечественников от участия в войнах за рубежом в качестве наемников, в том числе в составе «добровольческих батальонов».

В заявлении посольства сказано, что «все без исключения лица», нарушившие запрет, будут привлечены к уголовной ответственности по статье «наемничество». Она предполагает наказание до 10 лет тюрьмы.

Во вторник глава «Общества центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов заявил, что местные узбеки собираются создать добровольческий отряд имени Тамерлана для участия в войне против Украины.

«Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем», — сказал он.

В июле журналисты «Медиахаба» сообщали о вербовке граждан Узбекистана и Кыргызстана в ЧВК «Вагнер» через объявления о работе в российских охранных предприятиях. Вскоре после этого узбекское Агентство внешней трудовой миграции обратило внимание узбекских граждан на это расследование и предупредило их о возможных юридических последствиях такого «трудоустройства».

В Казахстане с начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году вынесли приговоры нескольким гражданам страны, принявшим в нем участие.

Источники: Посольство Узбекистана, VETTA, Kloop, «Радио Азаттык», Liter, Агентство внешней трудовой миграции