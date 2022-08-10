Украинские военные заявили об уничтожении девяти самолетов ВКС РФ на аэродроме в Крыму

Командование Воздушных сил Украины заявило 10 августа об уничтожении девяти российских самолетов на военном аэродроме Саки в Крыму.

«Саки! Минус девять самолетов оккупантов», — написало командование в фейсбуке в посте с очередной сводкой Генштаба ВСУ о российских потерях.

9 августа на российской военной базе у поселка Новофедоровка произошла серия взрывов. В Минобороны РФ признали, что на «площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов», но заявили, что это не было результатом какого-либо обстрела. «Авиационная техника на аэродроме не повреждена», — говорилось в сообщении МО РФ.

Хотя российские военные также изначально заявляли о том, что от взрывов никто не пострадал, по последним данным местных властей в результате происшествия один человек погиб и 13 получили травмы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил во вторник в эфире телеканала «Дождь», что Украина непричастна к взрывам. В тот же день он написал в твиттере, что «демилитаризация Российской Федерации — неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности», Крым не будет «военной базой террористов», и «все только начинается».

В американском Институте изучения войны обратили внимание на то, что одновременные взрывы в разных частях базы практически исключают российскую версию о несчастном случае. По мнению экспертов института, взрывы могли быть результатом диверсии или удара дальнобойным оружием, таким как украинская противокорабельная ракета «Нептун».

В соцсетях появилось короткое видео со сгоревшим Су-24, предположительно снятое на аэродроме Саки после вчерашних взрывов.

Источник: Воздушные силы Украины, Интерфакс, ISW