Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг покинул свой пост из-за несогласия с публикацией доклада, где говорится, что украинские военные размещают технику в жилых кварталах. Он работал в организации почти 60 лет.

Пер Вестберг и Ганс Йоран Франк учредили шведское подразделение Amnesty International в 1964 году. Вестберг считает, что сначала организация занималась помощью в освобождении заключенным, но потом «расширила свои полномочия».

На прошлой неделе глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук тоже покинула должность. Она объяснила свое увольнение несогласием с позицией организации.

4 августа Amnesty International опубликовала отчет, где говорится, что украинские военные обустраивают базы в гражданских объектах, включая больницы и учебные заведения. Правозащитники утверждают, что у ВСУ были безопасные альтернативы — военные базы, густые леса или отдаленные постройки.

Сотрудники Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявили, что организация готовила доклад на основе показаний людей из фильтрационных лагерей и тюрем на временно оккупированных территориях.

Источник: Svenska Dagbladet