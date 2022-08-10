Сотрудница Wildberries пожаловалась на наказания по принципу коллективной ответственности

По данным телеграм-канала «Сирена», российский интернет-магазин Wildberries начал применять к своим сотрудникам коллективные наказания, штрафуя их за брак, выявленный покупателями при получении товаров. Об этом «Сирене» рассказала курьер компании из Краснодара.

Новые правила ввели 2 августа, хотя «условия начали изменять постепенно с июня-июля». По словам курьера, за 2-3 дня у нее вычли из зарплаты 13 тысяч рублей, а некоторые ее коллеги потеряли по 50-60 тысяч. Она предоставила изданию скриншоты со списанием денег со счетов нескольких курьеров.

В опубликованном «Сиреной» скриншоте внутренних инструкций Wildberries практика названа «экспериментом по новой системе солидарной ответственности» для сотрудников, участвовавших в работе с забракованным товаром на любом этапе обработки, доставки или выдачи.

В Wildberries пока не прокомментировали публикацию «Сирены».

В мае о системе коллективной ответственности заявляли сотрудники склада Wildberries в Казани.

Источники: «Сирена», «Татарстан24»