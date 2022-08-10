На московских кандидатов в мундепы составили протоколы о «дискредитации» армии

На кандидатов в муниципальные депутаты по Тверскому району Марию Волох и Сергея Смирнова составили протоколы по «дискредитации» армии и нарушению правил проведения публичных мероприятий. Кандидатам не дали ознакомиться с материалами дела. Что стало поводом для составления протоколов — неизвестно.

9 августа Волох и Смирнова вызвали в ОВД по Тверскому району из-за возбуждения административных дел. Предполагается, что это произошло по доносу.

Предполагаемый повод для составления протоколов — антивоенная акция кандидатов, которая прошла 20 июля. Волох и Смирнов прошли по Москве с антивоенными плакатами — у них были связаны руки и заклеены рты.

После этой акции кандидаты выпустили антивоенный клип «Гайки» на песню группы «Порнофильмы» «Дядя Володя».

Источник: «Медиазона», «Ты не один!»