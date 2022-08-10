Поддержать
Новости

На московских кандидатов в мундепы составили протоколы о «дискредитации» армии

19:04 • 10.08.2022

На кандидатов в муниципальные депутаты по Тверскому району Марию Волох и Сергея Смирнова составили протоколы по «дискредитации» армии и нарушению правил проведения публичных мероприятий. Кандидатам не дали ознакомиться с материалами дела. Что стало поводом для составления протоколов — неизвестно.

9 августа Волох и Смирнова вызвали в ОВД по Тверскому району из-за возбуждения административных дел. Предполагается, что это произошло по доносу.

Предполагаемый повод для составления протоколов — антивоенная акция кандидатов, которая прошла 20 июля. Волох и Смирнов прошли по Москве с антивоенными плакатами — у них были связаны руки и заклеены рты.

После этой акции кандидаты выпустили антивоенный клип «Гайки» на песню группы «Порнофильмы» «Дядя Володя».

Источник: «Медиазона», «Ты не один!»

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»