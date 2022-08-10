На контрольно-пропускном пункте оккупированной территории Украины умерли 10 человек

В оккупированной Васильевке на российском блокпосте умерли 10 человек, которые пытались перебраться на подконтрольные Украине территорию.

«Это те, кто не дождался эвакуации», — сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона «УНИАН». Он добавил, что в Васильевке на блокпосте остается более тысячи автомобилей, ожидающие эвакуацию.

Через контрольно-пропускной пункт в Васильевке проходит эвакуация на подконтрольные Украине территории из Бердянского, Васильевского, Мелитопольского районов Запорожской области, а также Херсонской и Донецкой областей.

Источник: Иван Федоров