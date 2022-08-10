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К экс-редактору Первого канала Овсянниковой пришли с обыском по уголовному делу

08:06 • 10.08.2022

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова сообщила «ОВД-Инфо», что силовики пришли к ней домой. Они провели обыск, не дожидаясь приезда ее адвоката. Как сообщил позже адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов, Следственный комитет возбудил против нее дело по статье 207.3 УК РФ, распространение «фейков» о российской армии.

Марина Овсянникова, на момент начала российского вторжения в Украину работавшая редактором на Первом канале, 14 марта появилась в вечернем эфире новостей с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видеообращение, в котором также выступила против войны. За это видео она на следующий день получила административный штраф по статье об организации несогласованной акции. Протокол по только что введеной административной статье о «дискредитации» армии, выписанный за акцию в прямом эфире, суд вернул в полицию.

Вскоре после антивоенного выступления в прямом эфире Овсянникова уволилась с Первого канала, уехала из России и какое-то время работала по контракту с немецким изданием Welt. В начале июля она вернулась в Россию.

Общаясь с прессой у здания Басманного суда во время заседания по избранию меры пресечения политику Илье Яшину 13 июля, Овсянникова назвала действия российских военных в Украине «самым ужасным преступлением ХХI века». Через два дня она провела вблизи Кремля одиночный пикет с плакатом, на котором были слова «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты».

За слова, произнесенные 13 июля у здания суда, ей выписали административный штраф по статье о «дискредитации» армии.

Уже в августе Овсянникова получила еще один штраф по статье о «дискредитации» ВС РФ, на этот раз за пост в фейсбуке.

Источники: «ОВД-Инфо», Дмитрий Захватов, Медиазона

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