Десять человек погибли за ночь в городе Марганец под российскими обстрелами

В ночь на 10 августа российские войска вновь подвергли массированному обстрелу из реактивной артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. В городе Марганец, расположенном на берегу Днепра напротив занятого Россией Энергодара, погибли 10 человек. Еще 11 человек ранено, в том числе семь — тяжело.

Обстрелом повреждено множество жилых домов, административные здания, две школы и дворец культуры. Также выведена из строя линия электропередач, часть города осталась без света.

«Враг дважды обстрелял район из “Градов”. Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов», — написал глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Еще одна женщина погибла под обстрелом в селе Высшетарасовка восточнее Марганца. Там повреждены больше десятка частных домов и газопровод, село осталось без газа.

Источник: Валентин Резниченко