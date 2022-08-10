«Большая семерка» потребовала от России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Министры иностранных дел «Большой семерки» — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США — совместно с высоким представителем Евросоюза потребовали от России передать контроль над Запорожской АЭС и прочими объектами атомной отрасли Украины ее законным властям. Они также считают необходимым отправить на станцию международных экспертов.

«Украинский персонал, обслуживающий Запорожскую атомную электростанцию, должен иметь возможность исполнять свои обязанности без угроз и давления. Именно то, что станция остается под российским контролем, ставит регион под угрозу», — сказано в заявлении G7.

Авторы документа подчеркнули, что захват российскими военными объектов украинской атомной отрасли «значительно повышает риск» аварии или происшествия, связанного с атомной энергией, а также мешает Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) наблюдать за украинской атомной промышленностью.

«Большая семерка» считает необходимым направить на Запорожскую АЭС делегацию МАГАТЭ. При этом эксперты организации должны иметь свободный и безопасный доступ ко всем атомным предприятиям Украины и возможность прямого контакта с их украинским персоналом.

Кроме того, Россия должна «незамедлительно вывести свои войска с территории Украины в ее международно признанных границах».

Запорожская АЭС занята российскими военными, при этом на ней продолжает работать персонал украинской компании «Энергоатом». 5 августа станция попала под обстрел. Российские военные обвинили в нем ВСУ, украинская сторона заявила о российской провокации.

Источник: МИД Германии