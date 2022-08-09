В Крыму сообщают о взрывах в районе военного аэродрома недалеко от Евпатории

В Крыму жители села Новофедоровка сообщили о взрывах в районе российской авиабазы «Саки». Новофедоровка расположена в 20 километрах от Евпатории.

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил РИА Новости взрывы на аэродроме в районе Новофедоровки. «Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — сказал советник.

Телеграм-канал Mash сообщает, что произошло как минимум четыре взрыва. Есть двое пострадавших. «Местные сообщают, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов», — говорится сообщении канала.

Телеграм-канал Baza пишет о шести-семи взрывах.

«Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщает, что никто не видел работу авиации или удара ракет.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов приехал на место происшествия. Он заявил, что вокруг места взрыва установлен пятикилометровый периметр.

Минобороны РФ утверждает, что на аэродроме взорвались несколько авиационных боеприпасов. Также в Минобороны сообщили, что «никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

Как сообщает ТАСС, в Сакском районе Крыма объявлена эвакуация.

Украинская сторона дала первый комментарий о взрывах на аэродроме. «Сегодня — Международный день коренных народов. В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке — очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что это Украина!» — сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Обновлено в 17:49. Добавлена информация про эвакуацию и заявление Верещук.

Источник: «Осторожно, новости», Baza, Mash, РИА Новости, «УНИАН», ТАСС