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Украина получила полсотни турецких бронемашин Kirpi — это первая партия

16:13 • 09.08.2022

Оперативная группировка украинских войск «Каховка» получила 50 турецких бронетранспортеров Kirpi. Их распределили между двумя бригадами морской пехоты. В будущем ожидается поставка еще 150 таких машин.

Kirpi — бронетранспортер, выпускаемый турецкой компанией BMC. При весе более 19 тонн он может перевозить 1775 килограммов полезной нагрузки или 13 человек, обеспечивая высокую степень защиты от мин и стрелкового оружия. На Kirpi устанавливаются пулеметы калибром 7,62 или 12,7 миллиметра с возможностью дистанционного управления.

На прошлой неделе стало известно о решении Испании передать Украине 20 американских бронетранспортеров M113.

Источники: «Каховка», «Юрий Мисягин», BMC, El Pais

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