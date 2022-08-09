Рабочих из Северной Кореи позвали восстанавливать Донбасс

Представители самопровозглашенной ДНР ведут переговоры с КНДР о привлечении строителей из этой страны для «взаимовыгодного» сотрудничества, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По словам Пушилина, «с учетом той стройки грандиозной, которая у нас сейчас развернулась», ведутся переговоры о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, «бригадами заезжали» на работу по восстановлению ДНР. «Строители высококвалифицированные, дисциплинированные, они действительно показывают очень хороший результат», — пояснил он выбор подрядчика.

13 июля Северная Корея, вслед за Сирией, признала независимость самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Пушилин затруднился с ответом на вопрос, выбрано ли место в Донецке для посольства КНДР и наоборот, место для посольства ДНР в Пхеньяне. «МИДы прорабатывают непосредственно все эти моменты», — сказал он. Пушилин также не стал комментировать сообщения о возможности заключения соглашения о военной помощи между ДНР и КНДР.

На прошлой неделе некоторые российские СМИ сообщали, что КНДР «по дипломатическим каналам» пообещала предоставить ДНР и ЛНР 100 тысяч своих солдат.

Издание «Важные истории» опубликовало расследование о том, какие российские компании получили контракты на восстановление Донбасса, в первую очередь Мариуполя. Среди них подрядчики, связанные с российскими силовиками и друзьями Владимира Путина.

Источник: «Соловьев Live», Regnum, «Важные истории»