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Российских запасников принудительно отправили на границу с Украиной на «военные сборы»

19:59 • 09.08.2022

Граждан в РФ в запасе вызывают в военкоматы и принудительно отправляют на военные сборы в Белгородскую область. Известно как минимум о десятке жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которых уже свезли на учения. Их заставляют грузить снаряды и чинить технику для войны в Украине. 

Некоторых запасников вызывали в военкомат по телефонному звонку, другие получили повестки на работе. Тех, кто попытался отказаться от участия, «скручивали» на месте. 

В некоторых случаях вместо повесток на сборы запасников уговаривали подписать трехмесячный контракт на военную службу. При этом граждан в запасе не отправляли проходить медкомиссию и подтверждать категорию годности. По закону эти процедуры должны быть соблюдены.

Источник: «Вёрстка»

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