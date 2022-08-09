Российских запасников принудительно отправили на границу с Украиной на «военные сборы»

Граждан в РФ в запасе вызывают в военкоматы и принудительно отправляют на военные сборы в Белгородскую область. Известно как минимум о десятке жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которых уже свезли на учения. Их заставляют грузить снаряды и чинить технику для войны в Украине.

Некоторых запасников вызывали в военкомат по телефонному звонку, другие получили повестки на работе. Тех, кто попытался отказаться от участия, «скручивали» на месте.

В некоторых случаях вместо повесток на сборы запасников уговаривали подписать трехмесячный контракт на военную службу. При этом граждан в запасе не отправляли проходить медкомиссию и подтверждать категорию годности. По закону эти процедуры должны быть соблюдены.

Источник: «Вёрстка»