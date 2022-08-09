Роскосмос запустил иранский спутник — его могут применить в войне с Украиной

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая 9 августа с космодрома Байконур, вывела на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли «Хайям». В качестве попутной нагрузки на орбиту доставлены 16 малых российских спутников.

«Хайям» должен значительно расширить возможности Ирана по ведению разведки на Ближнем Востоке. Однако по данным собеседников The Washington Post из западных силовых ведомств, первые несколько месяцев спутником будет пользоваться Россия — для поддержки своих войск в Украине. Иранское космическое агентство назвало эти сведения не соответствующими действительности.

Россия и Иран договорились о производстве и запуске «Хайяма» еще четыре года назад. Это спутник дистанционного зондирования Земли российской серии «Канопус-В».

В 2020 году Иран запустил свой первый военный спутник, «Нур-1» с собственного космодрома «Семнан» в пустыне «Деште-Кевир». Источники в западном разведсообществе скептически отзывались о его технических возможностях.

Новый глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил во вторник, что успешный запуск иранского аппарата открывает «путь к реализации новых и еще более масштабных проектов» с участием двух стран.

После начала полномасштабной войны в Украине наблюдатели фиксируют сближение России и Ирана. Тегеран стал одной из немногих зарубежных столиц, которые Владимир Путин посетил после начала войны. Западные издания сообщали, что Россия планирует приобретать иранские беспилотники, чтобы компенсировать нехватку собственных дронов на поле боя в Украине. Об этом говорил публично и глава ЦРУ. В Москве и Тегеране это официально не подтверждали. Зато официально сообщалось о соглашении на поставку из Ирана авиазапчастей, техобслуживании и ремонте российских самолетов иранскими компаниями.

Источники: Роскосмос, The Washington Post, IRNA, Mehr, Bloomberg