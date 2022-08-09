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Офис президента Украины отрицает причастность Киева к взрывам на военном аэродроме в Крыму

21:32 • 09.08.2022

Киев непричастен к взрывам на аэродроме «Саки» в Новофедоровке в Крыму, заявил в эфире «Дождя» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. 

Он считает, что причиной взрывов могло быть все, что угодно: и детонация боеприпасов, и партизанское движение, и халатное отношение военных.

«Демилитаризация Российской Федерации — неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым — быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой террористов. Всё только начинается», — написал Подоляк в твиттере после эфира на «Дожде».

Серия взрывов на военном аэродроме «Саки» в Новофедоровке в Крыму прогремели днем 9 августа. Минобороны России сообщило, что причиной взрывов стала детонация авиациаонных боеприпасов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате взрывов погиб как минимум один человек, девять человек пострадали.

Обновлено в 22:20. Число пострадавших возросло до девяти человек.

Источник: «Дождь», Михаил Подоляк

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