Офис президента Украины отрицает причастность Киева к взрывам на военном аэродроме в Крыму

Киев непричастен к взрывам на аэродроме «Саки» в Новофедоровке в Крыму, заявил в эфире «Дождя» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он считает, что причиной взрывов могло быть все, что угодно: и детонация боеприпасов, и партизанское движение, и халатное отношение военных.

«Демилитаризация Российской Федерации — неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым — быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой террористов. Всё только начинается», — написал Подоляк в твиттере после эфира на «Дожде».

Демілітаризація Російської Федерації — невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим — бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 9, 2022

Серия взрывов на военном аэродроме «Саки» в Новофедоровке в Крыму прогремели днем 9 августа. Минобороны России сообщило, что причиной взрывов стала детонация авиациаонных боеприпасов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате взрывов погиб как минимум один человек, девять человек пострадали.

Обновлено в 22:20. Число пострадавших возросло до девяти человек.

Источник: «Дождь», Михаил Подоляк