В украинском «Энергоатоме» обвинили российских военных в минировании Запорожской АЭС

Как утверждают в «Энергоатоме», начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооруженных сил Валерий Васильев сказал, что на месте Запорожской АЭС «будет либо русская земля, либо выжженная пустыня».

Васильев якобы сказал своим солдатам о минировании «всех важных объектов» АЭС: «Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью ».

В Минобороны России сегодня, тем временем, снова рассказали об обстрелах станции украинскими военными, из-за чего произошел «скачок напряжения»: «На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать».

Источник: «Энергоатом», РИА «Новости»