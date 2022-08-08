Поддержать
Новости

В украинском «Энергоатоме» обвинили российских военных в минировании Запорожской АЭС

15:04 • 08.08.2022

Как утверждают в «Энергоатоме», начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооруженных сил Валерий Васильев сказал, что на месте Запорожской АЭС «будет либо русская земля, либо выжженная пустыня».

Васильев якобы сказал своим солдатам о минировании «всех важных объектов» АЭС: «Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью».

В Минобороны России сегодня, тем временем, снова рассказали об обстрелах станции украинскими военными, из-за чего произошел «скачок напряжения»: «На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать».

Источник: «Энергоатом», РИА «Новости»

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»