Поддержать
Новости

В Украине российского танкиста приговорили к 10 годам лишения свободы

13:36 • 08.08.2022

Десяткинский районный суд Чернигова приговорил российского танкиста Михаила Куликова к десяти годам лишения свободы и компенсации в 26 600 гривен. В феврале он выстрелил в жилой многоэтажный дом.

По данным следствия, Куликов служил по контракту оператором-наводчиком в 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. В начале войны он в составе военной колонны въехал на территорию Черниговской области через Беларусь, после чего приехал в Чернигов и по приказу своего командира Леонида Щеткина выстрелил в многоэтажный жилой дом на улице Кольцевой.

Обошлось без пострадавших и жертв, разрушенными оказались две квартиры и техническое помещение, взрывная волна повредила окна почти во всем здании. В этот же день Куликова и командира взяли в плен после того, как они спрятались в подвале частного дома местной пенсионерки.

Источник: «Суспільне новини»

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»