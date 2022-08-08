В российском оружии нашли санкционные запчасти западного производства

Иностранная электроника продолжает поступать в Россию несмотря на экспортные ограничения, сказано в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований.

Специалисты института изучили обломки российской техники в Украине. Они пришли к выводу, что в новейшем оружии России используется около 450 импортных компонентов из США, Японии, Швейцарии, Великобритании, Германии, Нидерландов и Тайваня. Причем иностранные запчасти есть даже в ракетах для «Искандеров», «Торнадо-С» и других боеприпасах, а также в беспилотниках и средствах связи.

Источник: RUSI

В 2014 году часть иностранных компонентов попала под экспортные ограничения, но все равно продолжила поступать в Россию. По данным доклада, за их поставками стоят преступные схемы с участием третьих стран.

При этом используемые компоненты до сих пор попадают в Россию легально, поскольку их используют в качестве товара двойного назначения. Например, микросхемы, которые можно использовать как в оружии, так и в бытовой технике.

Источник: Royal United Services Institute, «Важные истории»