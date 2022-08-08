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В России создано более 40 территориальных добровольческих батальонов

09:22 • 08.08.2022

Как минимум в 20 регионах России появилось более 40 добровольческих отрядов, собранных по территориальному принципу для войны в Украине.

Такие подразделения получают названия, так или иначе отсылающие к территориальной принадлежности, а в состав отряда чаще всего входят жители региона, в котором он формируется. Информация о них публикуется в СМИ и соцсетях местных органов власти. В разных регионах бойцам обещают разные суммы — от 100 до 300 тысяч рублей.

«Главный принцип, который мы здесь формируем, — землячество… Батальон придет к своим землякам подготовленным и будет хорошей поддержкой военным частям, которые участвуют в спецоперации на Украине», — так глава Приморья Олег Кожемяко говорил про местный отряд «Тигр».

Добровольцы таких подразделений заключают контракт напрямую с Минобороны. Договоры подписываются на срок от нескольких месяцев с возможностью продления, а добровольцы получают официальный статус контрактников.

Ранее бойцы чувашского добровольческого отряда «Атал» пожаловались на невыплаты обещанных единовременных выплат и суточных за участие в войне в Украине. В пресс-службе главы Чувашской республики сказали, что единовременные выплаты им перечислят только через три месяца, а отсутствие суточных вовсе не прокомментировали.

Источник: «Коммерсантъ»

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