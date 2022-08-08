В Харькове из-за обстрела погиб человек

Российские военные сегодня утром обстреляли Харьков, рассказал глава областной администрации Олег Синегубов. Один человек погиб, еще один ранен. Информация о пострадавших и жертвах, по словам Синегубова, обновляется.

За прошедшие сутки из-за обстрелов в Харьковской области со стороны российских военных также есть жертвы и пострадавшие. 72-летняя женщина погибла в частном доме в поселке Печенеги, 62-летняя женщина — в селе Черкасские Тишки. Двух человек в Черкасских Тишках госпитализировали, еще один — в Изюмском районе. Также Синегубов рассказал о повреждениях жилых домов, хозпостроек и административного здания.

Источник: Олег Синегубов