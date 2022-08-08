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Россия закрыла для США свои военные объекты по договору СHB

22:40 • 08.08.2022

Россия запретила США проводить инспекцию своего ядерного оружия по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Договор CHB-III — прим. «Холода»).

Как заявили в МИД РФ, причина такого решения — то, что Россия «фактически лишена» права на инспекцию на территории США. Штаты закрыли небо для российских самолетов, поэтому российские инспекционные группы якобы не могут попасть на американскую территорию.

Договор CHB-III подписали в 2010 году президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама в 2010 году. Этот договор предполагает взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Договор CHB-III запрещает России и США иметь больше 1550 ядерных боеголовок. Инспекция — это один из способов проверить, действительно ли стороны сокращают свое ядерное вооружение.

Источник: МИД РФ

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