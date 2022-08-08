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На конгрессе оппозиции Беларуси предложили ввести «комитет контроля» над свободными СМИ

20:46 • 08.08.2022

Оппозиционный политик Вероника Цепкало, входившая в объединенный штаб Светланы Тихановской на выборах президента Беларуси в 2020 году, предложила на конференции «Новая Беларусь» в Вильнюсе создать комитет контроля над независимыми СМИ.

По ее словам, приближенные к штабу Цепкало активисты анализируют контент негосударственных СМИ Беларуси в части упоминания разных политических сил. В случае, если где-то обнаружится доминирование определенного политического течения, Цепкало потребует от руководителей западных стран и фондов прекратить финансирование такого издания.

Отвечая на вопрос корреспондента «Нашай Нівы», Цепкало предложила создать «комитет контроля над СМИ». По ее словам, нужен «общественный совет», состоящий «из независимых людей, которые не принадлежат ни к одной политической структуре». «Это обычная нормальная практика в любой демократической стране», — добавила Цепкало.

Источник: «Наша Нiва»

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