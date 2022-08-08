Марина Овсянникова получила новый штраф за «дискредитацию» армии

Черемушкинский районный суд оштрафовал бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову на 40 тысяч рублей. Поводом предположительно стал ее пост в фейсбуке.

Это второй штраф Овсянниковой за «дискредитацию» армии. Первый (50 тысяч рублей) она получила 28 июля после выступления у здания Басманного суда при избрании меры пресечения политику Илье Яшину — там экс-редактор назвала войну «самым ужасным преступлением 21 века».

Согласно новой статье, вступившей в силу уже после начала войны (280.3 УК), повторная «дискредитация армии» в течение года может стать поводом для уголовного дела. Однако адвокат Марины Овсянниковой Дмитрий Захватов заметил, что ни одно из решений суда пока не вступило в силу.

«Я думаю, что должно вступить в силу одно постановление суда, и человек должен быть повторно привлечен — и тогда на него могут возбудить уголовное дело. «Теоретически они могут (возбудить против нее уголовное дело после вступления в силу одного из постановлений суда — прим. Холода) у нас вообще все, что угодно, возможно», — сказал Захватов.

Обновлено в 21:07. Добавлена цитата адвоката Дмитрия Захватова.



Источники: Марина Овсянникова, «Дождь»