Какие страны ограничили выдачу виз россиянам после начала войны

С начала августа посольства Латвии и Финляндии заявили об ограничении выдачи виз россиянам. В общей сложности с начала войны такое решение приняли 10 стран. Где-то визы выдают очень медленно. В других местах документы на визу теперь принимают только по серьезным основаниям: от похорон до официального визита. «Холод» собрал вместе все страны и новые правила.

Латвия

Страна заявила о визовых ограничениях 24 февраля

Латвия приостановила выдачу виз на неопределенный срок. Однако документы можно подать на визу, если нужно посетить похороны близкого родственника.

Мальта

Страна заявила о визовых ограничениях 17 марта, 19 марта посольство уточнило, что не будет оформлять студенческие и рабочие визы

Посольство Мальты принимает заявление на получение визы только от владельцев российских паспортов — членов семей граждан Евросоюза и Европейской экономической зоны. В исключительных случаях можно оформить визы для воссоединения с гражданами России. Для этого потребуется одобрение центрального иммиграционного органа правительства Мальты.

Эстония

Страна заявила о визовых ограничениях 10 марта

Эстонскую визу могут получить только члены семьи граждан этой страны, родственники тех, у кого есть ВНЖ, а также те, кто едет к тяжело больному родственнику или на похороны. Также визу выдают тем, кто нуждается в неотложных медицинских услугах и уже заключил договор с эстонским медучреждением.

Словакия

Страна заявила о визовых ограничениях 1 апреля

Визовые центры Словакии принимают заявления на краткосрочную шенгенскую визу только в случаях крайней необходимости: от членов семьи граждан Евросоюза и граждан РФ, которые обладают разрешением на долгосрочное проживание. Также получить визу могут медицинские, транспортные и вахтовые работники, сезонные рабочие в сельском хозяйстве, дипломаты, высококвалифицированные работники и граждане третьих стран, которые едут на обучение.

Нидерланды

Страна заявила о визовых ограничениях 26 апреля

Консульство Нидерландов рассматривает только запросы на визы по гуманитарным причинам и временный вид на жительство.

Дания

Страна заявила о визовых ограничениях 30 мая

Дания выдает визы только для официальных визитов. До возобновления работы консульств заявителям предлагают обращаться в генконсульства других стран. В Калининграде, например, королевство представляет консульство Литвы, а в Екатеринбурге — генконсульство Венгрии.

Чехия

Страна заявила о визовых ограничениях 22 июня

Консульство Чехии выдает только краткосрочные шенгенские визы для членов семьи гражданина этой страны или гражданина ЕС.

Литва

Страна заявила о визовых ограничениях 28 июня

Консульство Литвы принимает документы только от членов семьи граждан этой страны и Евросоюза, лиц с удостоверением о литовском происхождении или о восстановлении в праве на гражданство.

Бельгия

Страна заявила о визовых ограничениях 30 июня

Визовые центры Бельгии выдают только студенческие визы, визы для исследователей, однократные рабочие и визы Au Pair — для тех, кто отправляется в страну в принимающую семью. Еще визу могут выдать для воссоединения семьи. Во всех случаях речь идет о людях, которые приедут в Бельгию до 15 сентября. Посольство Бельгии объясняет ограничения нехваткой персонала. Ожидается, что обработка виз всех категорий начнется, как только дипмиссия восстановит свои рабочие возможности.

Финляндия

Страна заявила о визовых ограничениях 7 августа

Консульский отдел МИД Финляндии только планирует выдавать россиянам меньше виз. Так страна собирается ограничить «транзитный туризм» из России в Европу, который распространился после снятия коронавирусных ограничений. Кроме того, МИД Финляндии уже ограничил запись на прием в посольствах РФ. Теперь там ежедневно рассматривают около тысячи заявлений на туристическую визу. В будущем это число могут уменьшить. Ожидается, что финские власти рассмотрят вопрос об ограничениях в ближайшее время.



Источники: «Yle», «VFS.GLOBAL», Министерство иностранных дел Дании, Посольство Латвии в РФ, Посольство Литвы в РФ, Генеральное консульство Мальты в Москве, Посольство Королевства Нидерландов в Москве, Посольство Словацкой Республики в Москве, Посольство Чешской Республики в Москве, Посольство Эстонии в Москве