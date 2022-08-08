Художника, обвиняемого в подготовке перформанса на Красной площади, отпустили под домашний арест

Тверской районный суд изменил меру пресечения художнику и музыканту Григорию Мумрикову — его отправили под домашний арест. Он пробыл в СИЗО около трех месяцев.

Следствие обвиняет Мумрикова в хулиганстве из-за подготовки перформанса во время парада 9 мая в Москве. По версии следствия, в тот день акционист Данила Ткаченко, друг Мумрикова, планировал запустить дым в цветах флага Украины на Красной площади. Акцию провести не удалось, о ней заранее узнала полиция. Мумриков отрицает свое участие в акции и считает, что Ткаченко подставил его.

По словам адвоката, у художника мог развиться гепатит, если бы тот остался в СИЗО. Следствие считает здоровье Мумрикова удовлетворительным.

По данным «SOTA», суд смягчил художнику меру пресечения, потому что тот не пытался влиять на ход предварительного расследования. Также у Мумрикова на иждивении есть малолетний ребенок и нуждающаяся в уходе мать.



Источник: «SOTA»