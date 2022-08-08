Число обнаруженных тел в Буче возросло до 458

На территории Бучанской общины нашли и идентифицировали тела 458 погибших. Из них 419 человек были убиты российскими военными, сообщает вице-мэр Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская. Среди погибших — 12 детей. Большинство из них расстреляли прямо в автомобилях во время эвакуации из города.

В братской могиле возле церкви Андрея Первозванного и всех святых обнаружено 116 тел. Среди них есть те, кого не удалось идентифицировать. По словам вице-мэра, в некоторых случаях невозможно установить даже пол убитых.

Более 50 человек были найдены непохороненными. 14 жителей Бучанской общины попали в российский плен. Еще 10 человек пропали без вести.

Источник: «Суспільне»