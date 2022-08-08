Украинские власти: Amnesty готовила доклад на основе показаний людей из фильтрационных лагерей

Во время подготовки доклада, в котором говорилось о нарушениях со стороны служащих ВСУ, сотрудники Amnesty International использовали показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях — об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

Некоторые интервью были взяты под давлением силовых органов РФ, утверждают там. Иногда такие «правильные» рассказы были единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий. Другая часть материалов для отчета была собрана волонтерами и независимыми журналистами. Эти интервью также проверялись пророссийскими властями и даже сотрудниками ФСБ.

4 августа Amnesty International выпустила доклад, в котором говорилось, что украинские войска создают военные базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об «аморальной избирательности» Amnesty International. 7 августа правозащитники заявили, что «глубоко сожалеют о боли и гневе», которые появились у украинцев из-за доклада.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины